Il Barça ha salutato in maniera ufficiale Leo Messi e adesso deve tuffarsi sul mercato in entrata. Secondo Sport1, c'è stata una riunione in settimana tra Laporta e Mendes per valutare il possibile acquisto di Renato Sanches. Situazione da tenere d'occhio, con il portoghese che vorrebbe lasciare il Lille e andare a misurarsi di nuovo in una big.