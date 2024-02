Il Barcellona vince tra tra le polemiche: Lewandowski stende il Celta, due messaggi al Napoli

Redazione CM

Poteva essere tutto in parità, sia i risultati finali sia i rispettivi umori di Napoli e Barcellona, prossime avversarie negli ottavi di finale di Champions League: gli azzurri di Mazzarri hanno fatto 1-1 contro il Genoa, e lo stesso poteva accadere ai blaugrana di Xavi, se non fosse che, a differenza di Osimhen, tornato malconcio dalla Coppa d'Africa, il bomber degli spagnoli Lewandowski era in perfetta forma e ha deciso la gara di Balaidos contro il Celta Vigo con una doppietta.



ALL'ULTIMO RESPIRO - Vantaggio dei catalani con il centravanti polacco che spacca la porta con il destro dopo un gran controllo in corsa, pareggio nella ripresa dell'eterno Iago Aspas, leggenda dei galiziani ed ex Liverpool, che segna con deviazione. Quando tutto sembra inchiodato sul pari, ecco che nel recupero ancora Lewandowski la decide su rigore. Barcellona che sale a -2 dal Girona, secondo e impegnato lunedì nella difficile trasferta in casa dell'Athletic Bilbao.



ANCORA POLEMICHE - Il Celta, allenato dall'ex Napoli Rafa Benitez (curioso incrocio di calendario), ha protestato moltissimo in occasione del penalty decisivo, in un primo momento parato da Guaita ma fatto ribattere a Lewandowski: il portiere non aveva alcun piede sulla linea, ma il bomber ha fatto una vera e propria finta prima di calciare, cosa questa altrettanto irregolare.