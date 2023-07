Il Barcellona si muove e spinge Marcelo Brozovic verso l'Arabia Saudita. Il club catalano, accostato al giocatore croato dell'Inter, sembra avere altri piani e guarda in Spagna per rinforzare il reparto di centrocampo. Il nome, portato all'attenzione da Mundo Deportivo, è quello di Oriol Romeu del Girona.



IL BARCA SPINGE - I blaugrana guardano al futuro ed il nome individuato è proprio quello di Oriol Romeu, centrocampista cresciuto nelle giovanili del club catalano ed ora in forza al Girona. Il giocatore classe '91 avrebbe già dato l'okay per il ritorno al Barcellona.



NIENTE BROZOVIC - La virata del club spagnolo verso il profilo di Romeu non fa che raffreddare la pista Brozovic, accostato ai blaugrana nei giorni scorsi. Brozovic-Barcellona si allontana e dunque per il croato si fa più vicino il passaggio all'Al-Nassr. Nonostante i rallentamenti della giornata di ieri, con l'abbassamento dell'offerta da parte del club saudita all'indirizzo dell'Inter, rimane ottimismo sul trasferimento di Brozovic in Saudi League.