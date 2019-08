Neymar e il Barcellona, non è ancora finita. Nonostante i rapporti tesissimi tra il club catalano e il Paris Saint Germain e la distanza economica tra domanda e offerta, i contatti rimangono fittissimi e in mattinata una delegazione blaugrana è partita nuovamente alla volta della Francia. Il direttore sportivo Eric Abidal, il ceo Oscar Grau e i due dirigenti Javier Bordas e André Cury incontreranno il ds parigino Leonardo e il presidente Nasser Al-Khelaifi per presentare la nuova e forse definitiva proposta per l'attaccante brasiliano.



PRENDERE O LASCIARE - Il Barcellona ha studiato un piano per convincere il PSG a liberare il suo asso capriccioso, escluso anche nell'ultimo week-end dalla partita di campionato contro il Tolosa: prestito con diritto di riscatto a 140 milioni di euro nell'estate 2020 od obbligo nel 2021 per 170 milioni, più il cartellino dell'attaccante francese Ousmane Dembelé. Calciatore acquistato per 125 milioni più bonus nell'estate 2017 e che a Parigi potrebbe ritrovare il suo mentore Thomas Tuchel (che lo ha allenato al Borussia Dortmund), ma che soprattutto non è più considerato intoccabile a Barcellona dopo i tanti episodi di indisciplina degli ultimi mesi.



REAL STACCATO - Risulta staccato al momento il Real Madrid, l'altro club che sogna di chiudere la sua campagna acquisti con un botto ma che non ha trovato la formula giusta per convincere il PSG a cedere Neymar. Dalla Francia rimbalzano con insistenza i rumors circa la forte volontà dei transalpini di inserire nella trattativa l'attaccante classe 2000 dei blancos Vinicius jr, che il presidente Florentino Perez ritiene però incedibile e il cui scarso utilizzo nelle prime gare stagionali sta creando forti attriti con Zidane.