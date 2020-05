Maurizio Sarri stravede per lui, lo ha reso una pedina imprescindibile a centrocampo, al netto della posizione - regista o mezzala - e dei giocatori schierati al suo fianco. “Bentancur ci dà equilibrio, è un ragazzo giovane che può crescere a dismisura. Per noi è un giocatore estremamente importante, oltre che un ragazzo serio”, ha detto il tecnico del classe ’97. CheIl pressing del club catalano aumenta di settimana in settimana. I dialoghi sull’asse Torino-Spagna sono all’ordine del giorno: la Juve ha dato il via libera allo scambio Pjanic-Arthur, respingendo i sondaggi dei blaugrana per De Ligt e proprio Bentancur. Ma, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il nome del centrocampista uruguaiano continua a tornare, ciclicamente, nei discorsi tra i due club, come un chiodo fisso.. Almeno non ora,, club dal quale Paratici lo ha acquistato nel 2017 per 9,4 milioni più una serie di bonus,La Juve ha lavorato a lungo con il Boca per levare del tutto questa clausola, inserita al momento della cessione.. Per arrivare, in un prossimo futuro, a gestire in totale indipendenza il cartellino di Bentancur. Che al momento, nonostante la corte del Barcellona, resterà a Torino. Per la gioia di Sarri.