Mino Raiola si muove, e quando lo fa non è mai per caso. Oggi il super agente italo-olandese era in vistia alla Ciutad Deportiva del Barcellona e in Spagna sono certi che la missione spagnola del procuratore sia strettamente legata al viaggio a Parigi della serata di ieri dei dirigenti catalani.



Il Barcellona è alla ricerca di un centrocampista centrale di grande qualità, un regista da mettere davanti alla difesa e capace di impostare il gioco da dietro. E se nella serata di ieri il nome più caldo sembrava essere quello di Adrien Rabiot (in scadenza col PSG nel 2019) il viaggio a Barcellona di Raiola sposta prepotentemente il mirino su Marco Verratti. Il centrocampista italiano da tempo sogna una nuova avvenutra e l'ipotesi di un trasferimento in Spagna è sempre più probabile.