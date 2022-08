Sarà pure calcio d'agosto ma(foto sscalciobari.it).A suon di gol,e guidato in panchina da Michele Mignaniin grado di infiammare una piazza piena di entusiasmo per aver ritrovato una categoria nella quale vuole recitare un ruolo da protagonista senza accontentarsi del semplice obiettivo della salvezza. La rete che è valsa il pareggio nello spettacolare anticipo del secondo turno contro il Palermo - in un "San Nicola" pieno di gente e vestito a festa come non accadeva da tempo - è soltanto l'ultimo acuto del classe '98 di origini marocchine, già a quota 6 centri da inizio stagione.che, dopo il passaggio di sfuggita a Parma e i prestiti formativi ad Arezzo, Lecco e Mantova,In attesa degli ultimi movimenti di mercato, il vero colpaccio del direttore sportivo Ciro Polito è lui ad oggi: dopo i 6 gol dello scorso campionato di Serie C, dominato in lungo e in largo dai pugliesi, la ripartenza ad agosto è stato subito col botto per Cheddira.ed è entrato definitivamente nei cuori dei tifosi baresi. Che affettuosamente, giocando con l'assonanza col suo nome, lo hanno ribattezzato "Ualino", "Pasqualino" in dialetto locale.Il grande feeling instaurato con una tifoseria ricca di passione deve essere il vero grande segreto del bomber a sorpresa della squadra di Mignani, arrivato per "soli" 350.000 euro. Bravo il ds del Bari a spuntare uno sconto sostanzioso rispetto alla cifra inizialmente concordata per il suo riscatto definitivo dal Parma (700.000 euro) e a puntare su un ragazzo con ancora molti margini di miglioramento e di veder crescere nel tempo la sua valutazione. Soltanto l'ultimo esempio di come spesso, nel calcio di provincia, si nascondano quelle occasioni e quelle opportunità che solo un dirigente attento sa cogliere. Nella prima stagionale al "San Nicola" ha deciso di prendersi subito la scena, sotto gli occhi di un bomber che a Bari ha scritto pagine importanti, come il Cobra Sandro Tovalieri. Sarà calcio di agosto, però...