Tutto diventa più facile quando una squadra è ben allenata e, attraverso l’organizzazione collettiva, riesce a mettere in evidenza le qualità dei singoli. Ma sul talento di calciatori comedubbi ce ne sono stati sempre pochi: quelli che semmai era più legittimo nutrire su una tenuta fisica che è stata minata dai gravi infortuni accusati nei primi anni della sua carriera, quando il potenziale del canterano del Barcellona appariva già enorme. La scorsa estate, dopo 7 anni di apprendistato e di crescita costante con la maglia del Benfica,Tanti club italiani lo hanno seguito da vicino nel corso delle ultime stagioni, ma nessuna ha realmente affondato il colpo: una decisione che fra qualche settimana potrebbe assumere la sembianze del rimpianto.La macchina perfetta costruita da Xabi Alonso ha prodotto sin qui numeri clamorosi per una squadra che soltanto fino a poco tempo fa poteva coltivare come ambizione massima quella di concorrere per un piazzamento Champions.La scelta di puntare su un allenatore giovane, ambizioso e con idee di calcio molto all’avanguardia si è sposata alla perfezione con la filosofia di una società che nel tempo ha saputo attirare, plasmare o rilanciare alcuni dei migliori prospetti in giro per l’Europa per poi rivenderli a cifre molto importanti (gli 80 milioni incassati dall’Aston Villa per la coppia Bailey-Diaby sono lì a dimostrarlo). L’elenco delle intuizioni alla base del grande avvio di stagione è lungo - da Kossounou a Hincapié, passando per Adli e Boniface - ma- Se il primo (5 gol tra campionato e coppe) aveva già avuto la sua vetrina al Celtic e gli 11 milioni di euro messi sul piatto rappresentano una scommessa tutt’altro che a basso costo ma destinata ad essere vinta a mani basse,sono il bollino di qualità su un’operazione che in Italia dovrebbe far mangiare le mani a più di qualcuno.I rossoneri lo hanno valutato come ipotesi di vice Hernandez, ma il calciatore spagnolo, rischiando di vedersi preclusi degli spazi, ha preferito guardare altrove; Inter e Juve, le più attente nei mesi scorsi, hanno fatto scelte differenti ed il tempo dirà se saranno state corrette o meno. Resta il fatto che nella macchina da gol di nome Bayer (48 dopo appena un quarto di stagione) brilla pure la stella di Alejandro Grimaldo: a Leverkusen sì che sanno come fare gli affari.