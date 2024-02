Il Bayer Leverkusen non si ferma: record della Juventus in pericolo?

Federico Russo

Il Bayer Leverkusen continua a vincere e volare grazie ad un gioco scintillante proposto dal tecnico probabilmente più richiesto per la prossima stagione, Xabi Alonso. Le Aspirine sono infatti prime in campionato con 61 punti, staccando il Bayern Monaco secondo con 53. Sono 33 le partite consecutive senza perdere(29 vittorie e 4 pareggi) aggiornando il record storico che era fermo a 32. Mai nessuno in Bundesliga era rimasto imbattuto tanto a lungo. Ma non è questo il solo record che vogliono battere.



IMBATTIBILI-I ragazzi di Xabi Alonso vogliono continuare a stupire l' Europa continuando a vincere. Vi è infatti un altro record da poter battere: quello della striscia di imbattibilità dal 2000 ad oggi . Sul podio di questa speciale classifica ci sono due italiane: l'Inter 2004-2005 con 40 partite sul gradino più basso ex equo con il Real Madrid, e la Juventus 2011-2012 che detiene invece il record essendo prima con 43 partite senza perdere. Tra le due italiane si trova il Celtic 2016-2017 con 42; più a tiro per le Aspirine ci sono il PSG 2013 e il Porto 2010 con 36. Ecco a classifica completa:

Juventus 2011-2012 43

Celtic 2016-2017 42

Inter 2004-2005; Real Madrid 2016-2017 40

Inter 2006-2007; Psv 2009-2010; Barcellona 2015-2016 39

Porto 2010; PSG 36

Bayer Leverkusen 2023-2024 33



OBIETTIVO- Il club tedesco cercherà di battere anche questo record ma le priorità a questo punto della stagione sono regalare un sogno ai propri tifosi vincendo la Bundesliga togliendosi anche quel fastidioso soprannome "Neverkusen" attribuitogli poiché in 120 anni di storia non hanno mai vinto nessun titolo a livello nazionale. Oltre ad andare più avanti possibile in Europa League (prossimo avversario il Qarabag), competizione che li ha visti semifinalisti nella passata edizione.