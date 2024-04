Il Bayer Leverkusen può diventare oggi campione di Germania: cosa serve e dove vedere la gara col Werder Brema

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un'attesa lunga 120 anni di storia sta per giungere al termine: non è più questione di "se", ma di "quando". E quel quando potrebbe essere oggi.Risposta molto semplice: per vincere serve vincere. Prima della giornata corrente, la sestultima, i punti di vantaggio sul Bayern Monaco e sullo Stoccarda erano 16, ieri entrambe hanno vinto (2-0 il Bayern sul Colonia, 3-0 lo Stoccarda sull'Eintracht Francoforte).: Bayer Leverkusen-Werder Brema: 14 aprile 2024: 17.30: Sky Sport Arena (204): Sky Go e NOWLa partita tra Bayer Leverkusen e Werder Brema sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Arena (numero 204). Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Bayer Leverkusen-Werder Brema in diretta streaming grazie a Sky Go, servizio a loro dedicato. L'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW: basterà registrarsi e acquistare il 'Pass Sport'.