Il Bayer Leverkusen vuole una giovane promessa francese

Secondo quanto riporta RMC Sport il Bayer Leverkusen avrebbe formulato un offerta al Caen per la stellina Tidiam Gomis. Nonostante il giovane calciatore francese non abbia trovato tantissimo spazio si è comunque messo in mostra e alcuni club europei sarebbero intenzionati ad acquistarlo. Tra questi appunto il Bayer Leverkusen. Per lasciarlo partire il club francese chiede circa 12 milioni di euro.



I DETTAGLI - L’attaccante classe 2006 ha disputato fin qui 8 partite nella seconda lega francese ma nessuna da titolare. Il Caen in questo momento si trova al sesto posto della classifica in Ligue 2 con 33 punti a -10 dalla capolista Auxerre, leader del campionato a pari punti con l’Angers. Come si legge però non ci sarebbe soltanto il Bayern Leverkusen ad essere interessato al calciatore . Il club tedesco si fa sempre trovare pronto quando si tratta di comprare giovani , farli crescere e diventare giocatori di primo livello , un esempio lampante è Florian Wirtz(classe 2003) ormai consacratosi a Leverkusen. Il contratto che lega il giovane francese al Caen scadrà nel 2025.