Il Bayern a Tuchel: 'Presi Kane e il miglior difensore della Serie A, la qualità c'è'

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, commenta così l'annunciata separazione con l'allenatore Thomas Tuchel, già comunicata ufficialmente dai bavaresi e che avverrà al termine della stagione.



TUCHEL - "Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio per la squadra, per il club e anche per lui se ci fossimo lasciati in estate e avessimo ricominciato da capo. Separazione amichevole? Thomas è uno che non usa mezzi termini - spiega Dreesen dopo la vittoria sul Lipsia -. Ha detto che non bisogna cercare solo un colpevole e noi comunque non cerchiamo colpevoli. Abbiamo semplicemente visto che le cose non funzionavano ed è per questo che abbiamo deciso di fare diversamente. Abbiamo fatto la scelta giusta. Non è il caso di parlare della qualità della squadra perché ce n'è tanta".



SUL MERCATO - Infine, Dreesen difende le scelte fatte la scorsa estate sul mercato: "Vorrei ricordare che non abbiamo acquistato solo un attaccante di livello mondiale come Harry Kane, ma anche il miglior difensore della Serie A, ovvero Min-jae Kim. Quindi non abbiamo fatto solo cose brutte durante la finestra estiva di mercato. Al contrario: forse non abbiamo ottenuto uno o due giocatori che volevamo, ma questo non significa che sia stato un pessimo mercato".