Sulle tracce di Victor Osimhen c'è il Bayern Monaco, ma De Laurentiis è stato chiaro: solo un'offerta irrinunciabile potrebbe farlo andare via da Napoli in questa finestra di mercato. Cifre che non fanno piacere al Bayern Monaco, con il presidente onorario e membro del consiglio di amministrazione del club, Uli Hoeness, che ha parlato così a T-Online:



"Con Osimhen potremmo programmare per quasi 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere".