Da tempo è ormai nota la volontà del Bayern Monaco di assicurarsi il numero nove del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane, ma il problema risiede nelle difficili trattative con il proprietario Levy. Lato giocatore e famiglia, però, sembra credano vivamente alla possibilità di cambiare aria e lo si capirebbe, scrive la Bild, dal fatto che la moglie di Kane è stata vista a Monaco cercando sia l'abitazione in cui andare a risiedere che le scuole disponibili per i figli. Resta giusto il dettaglio che ancora l'accordo tra Bayern Monaco e Tottenham non sia arrivato né che sia così vicino.