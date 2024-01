Il Bayern insiste per Trippier: la risposta del Newcastle

Come riporta Sky Sports UK il Bayern Monaco insiste per avere Kieran Trippier nella propria rosa e avrebbe presentato una seconda offerta al Newcastle, che avrebbe prontamente rispedito al mittente. Per i Magpies il terzino inglese non è in vendita. Si legge inoltre che l’offerta si aggirava intorno ai 13 milioni di sterline, quindi poco più di quanto spese il Newcastle nel gennaio 2022 per prelevarlo dall’ Atletico Madrid. Il terzino inglese è ritenuto fondamentale dai Magpies e dal suo allenatore sapendo che un giocatore con le sue qualità tecniche è essenziale per la costruzione del gioco dal basso oltre ad essere particolarmente attento nella fase difensiva. I numeri della sua stagione in Premier League non fanno altro che dimostrare la sua importanza all’interno della squadra e quanto abbia un ruolo decisivo nello sviluppo della manovra. Infatti Trippier fin qui è terzo per assist forniti ( 7 in 19 presenze), secondo per occasioni create(54), primo per cross tentati(164),terzo per passaggi nella metà campo offensiva(539). Normale quindi che il Bayern Monaco abbia messo lui nel mirino per alzare il tasso tecnico della propria fascia destra, vista anche la situazione del momento: Mazraoui sta disputando la Coppa d'Africa, Sarr è attualmente infortunato. Nel match perso contro il Werder Brema ha giocato Laimer terzino destro. L’inglese di 33 anni ha un contratto fino al 2025.