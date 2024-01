Il Bayern cerca rinforzi: un ex Juve non convince

Thomas Tuchel non sarebbe del tutto convinto del rendimento dell’ex Juventus De Ligt e per questo sembra aver chiesto rinforzi nel reparto nonostante l’arrivo di Eric Dier. Come si apprende da Sport Bild il Bayern Monaco starebbe pensando di acquistare Ronald Araujo dal Barcellona, totem difensivo della squadra catalana. Il Barca non sembra intenzionato a lasciar partire a cuor leggero il giocatore considerato da Xavi in primis un calciatore fondamentale, anche per la sua duttilità dal momento che può giocare anche terzino oltre al suo ruolo naturale di difensore centrale. Vista la situazione numerica d’emergenza del reparto il Bayern starebbe cercando di correre ai ripari. Sono infatti indisponibili Kim Min Jae che sta disputando la Coppa d’Asia, De ligt che lunedì scorso si è fatto un bendaggio all’occhio sinistro ed è al quarto infortunio stagionale e non nutre piena fiducia di Thomas Tuchel tanto che nell’ultima partita contro il Werder Brema ha giocato Dayot Upamecano. Il Bayern sta vagliando però anche delle alternative ad Araujo come Nordi Mukiele del PSG, che dovrebbe prima trovare il sostituto. Araujo fin qui non sta disputando la sua migliore stagione infatti ha disputato 14 partite, ma solamente il 55% da titolare, mettendo a segno una rete. Ma nonostante questo ha comunque delle caratteristiche tecniche che servirebbero ai bavaresi. L’uruguaiano classe 1999 eccelle per duelli aerei vinti in stagione, 71,4 % ,eguagliando il 2021-22 quando fece registrare la stessa percentuale, però a fine campionato. Il suo contratto scade nel 2026.