Il Bayern Monaco continua a perdere pezzi: allarme Guerreiro e Goretzka, infermeria piena a 6 giorni dall'Inter

Il tecnico delVincent Kompany probabilmente si sta augurando che la gara di andata deiarrivi presto, ma deve aspettare ancora sei giorni e affrontare una partita ancora prima di scendere in campo, sicuramente in emergenza, all'Allianz Arena l'8 aprile. Non che Simone Inzaghi abbia a disposizione l'intero organico, tutt'altro, però fa piuttosto impressione consultare la lista infortunati dei bavaresi dopo l'allenamento di oggi.- Partendo dagli imprevisti più recenti, l'esterno sinistro jolly Raphael, mentre Leon, centrocampista d'inserimento che ha creato non pochi problemi all'Italia con la Nazionale tedesca,. I due sono certamente in dubbio per la partita con l'Augsburg anticipata a venerdì sera, da valutare per l'Inter. Inter che invece salteranno in diversi, soprattutto tra i difensori.

I due che giocheranno contro Thuram e Lautaro, che dovrebbe recuperare in tempo,, dato chesono fuori causa e nell'ultima di Bundesliga si è fatto male anche Hiroki Ito, l'unica alternativa rimasta. E in caso di imprevisto? Kompany potrebbe adattare il mediano Palhinha o il terzino Stanisic, ma il problema è che oltre a Guerreiro. Se il portoghese non recupererà,dovrà per forza dare una mano nel suo ruolo alternativo di esterno basso per non lasciare soli Stanisic e. Ricapitolando:E non è tutto, perché sebbene il portiere Manuel Neuer abbia recuperato dal suo problema fisico, c'è il centrocampista tedesco classe 2004alle prese con lae (ma questo ormai non fa più notizia)a causa di uno dei suoi soliti problemi muscolari.. E venerdì contro l'Augsburg è vietato rallentare, dato che i punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen secondo sono sei, troppo pochi per concedersi un passaggio a vuoto.