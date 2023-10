Stellungnahme des FC Bayern München zu Noussair Mazraoui.



Ilchiude il casoe difende il difensore marocchino dopo le accuse ricevute dallo stesso per un post sui social a favore della Palestina. L'ex Ajax aveva condiviso su Instagram un breve video in cui una voce esterna diceva: "Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Possa Dio concedere la grazia ai morti, possa Dio guarire i feriti".Il Bayern ha preso le difese di Mazraoui con un comunicato sul sito:Questa settimana l'FC Bayern Monaco ha avuto una conversazione dettagliata e chiarificatrice con Noussair Mazraoui . Il motivo del dibattito sono stati i post su Instagram di Mazraoui in relazione al terrorismo contro Israele quasi due settimane fa, che hanno suscitato irritazioni e critiche.“Noussair Mazraoui ci ha assicurato in modo credibile che, come persona amante della pace, rifiuta risolutamente il terrore e la guerra. Si rammarica se i suoi post hanno causato irritazione", dice Jan-Christian Dreesen , amministratore delegato dell'FC Bayern, e spiega: "L'FC Bayern condanna l'attacco di Hamas contro Israele." - "Inoltre", spiega Noussair Mazraoui, "condanno ogni tipo del terrorismo e di ogni organizzazione terroristica”.L'FC Bayern e Noussair Mazraoui si oppongono fermamente al trasferimento del conflitto in Medio Oriente e della sua violenza alla Germania, impegnata per la pace. L'odio e la violenza di qualsiasi tipo non trovano posto nella cultura politica tedesca.L'FC Bayern è dalla parte della comunità ebraica in Germania e dalla parte di Israele; nulla giustifica l’omicidio di bambini e famiglie.L'FC Bayern è convinto che il calcio debba sviluppare la sua capacità di equilibrio tra culture diverse, soprattutto nei momenti più difficili. Noussair Mazraoui rimarrà nella rosa dell'FC Bayern, ma è attualmente fuori a causa di un infortunio riportato durante una partita internazionale con la nazionale marocchina.