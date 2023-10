Stop that Harry Kane. pic.twitter.com/CVKDkfGwDS — Stop That Football (@stopthatfooty) October 28, 2023

Si poteva ipotizzare il successo dei bavaresi, ma non con queste dimensioni, oltretutto dopo che erano rimasti in 10 al 4' per espulsione di Kimmich:, doppiette per Sane e Musiala, a segno anche Muller. Gli ospiti hanno semplificato la vita alla squadra di Tuchel rimediando due rossi e ristabilendo prima la parità numerica al 21' e rimanendo in 9 contro 10 al 41'.Ancora sconfitto, invece, l'Union Berlino, con il Werder Brema che si è imposto 2-0 grazie all'autogol di Knoche e al gol di Ducksch. Decima sconfitta consecutiva.