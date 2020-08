Lionel Messi ha annunciato la sua volontà di lasciare il Barcellona. Secondo la Bild, tra i club che sognano di acquistare l'argentino non c'è il Bayern Monaco. I campioni d'Europa sono soddisfatti della loro parco attaccanti e allo stesso tempo guardano con attenzione al bilancio. Per questi motivi non entreranno in corsa per Messi.