Il Bayern Monaco è alla ricerca di nuovi talenti e gli occhi dei bavaresi sono finiti sul 17enne Reyes Cleary. La giovane promessa del West Bromwich, come riporta il Daily Mail, è molto seguita in Inghilterra soprattutto dal Newcastle. La punta si è messa in mostra segnando 11 gol in 11 partite questa stagione tra Premier League 2 e campionato U18.