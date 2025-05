Il Bayern Monaco torna campione in Bundesliga. Le prime volte di Kompany e Kane, l'ultimo ballo di Thomas Muller

Dura appena una stagione l’astinenza da trofei del Bayern Monaco, che torna sul tetto di Germania a due anni di distanza dal trionfo del 2023, l’ultimo di undici consecutivi. La mancata vittoria del Bayer Leverkusen contro il Friburgo dopo il pareggio dei bavaresi con il Lipsia consegna il 34° titolo della loro leggendaria storia. Successo al primo colpo per Vincent Kompany, che si consola dall’eliminazione in Champions League contro l’Inter e da quella di dicembre in Coppa di Germania contro il solito Leverkusen con la Bundesliga, condotta in testa fin dalla prima giornata, e primo trofeo della carriera per Harry Kane, assoluto protagonista con 24 goal in 29 partite.

DOMINIO – Con due giornate d’anticipo il Bayern Monaco si aggiudica l’ennesimo campionato di Germania della sua storia, togliendo lo scettro al Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso prova a impensierire gli uomini di Kompany, ma a un anno dalla storica prima Bundesliga, si arrende davanti alla forza di Kane e compagni. Un dominio durato dalla prima partita di campionato e testimoniato da numeri impressionanti. Ben 93 goal fatti in 32 partite (media di 2,9 a partita), 32 subiti (1 a partita) e una differenza reti di +61, come nessuno in Bundesliga. Un trionfo totale per Kompany, al primo anno in una grande squadra dopo le esperienze con Anderlecht e Burnley, che aveva riportato in Premier League nel 2023 vincendo la Championship.

RIVINCITA – Il primo campionato perso dopo undici trofei consecutivi e la sconfitta in Supercoppa sempre contro il Bayer Leverkusen fa scattare nella testa dei giocatori e della dirigenza la voglia di rivalsa. La scelta di Kompany è rischiosa, ma si rivela vincente, almeno in patria. La marcia inarrestabile del Bayern Monaco inizia già dalla prima giornata, domenica 25 agosto, con la vittoria in casa del Wolfsburg. Quattro vittorie di fila con 16 goal fatti: un messaggio chiaro, chiarissimo alle concorrenti. Il Bayer Leverkusen prova a tenere il passo per confermarsi, ma, nonostante anche periodi eccellenti, come quello tra novembre e gennaio in cui infila 8 vittorie consecutive, elimina i bavaresi in Coppa e arriva a quattro punti di distanza, non ci riesce. Troppo superiore, almeno in campionato, il Bayern in questa stagione: 76 punti in 32 partite, una media di 2,37 a partita, frutto di 23 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte. Mai in gioco, invece, i rivali del Borussia Dortmund, quarti con 51 punti e autori di un campionato ben al di sotto delle aspettative.

FINALMENTE KANE – Al secondo tentativo, Kane riesce a laurearsi campione di Germania e, soprattutto, ad alzare il primo trofeo di una carriera che gli ha dato tanto a livello individuale, ma poche soddisfazioni a livello di squadra. L’inglese, capocannoniere l’anno scorso con 36 goal e Scarpa d’Oro, potrà finalmente gioire, a quasi 32 anni, per un campionato vinto da grande protagonista. Difficilmente arriverà al numero di reti della scorsa stagione, ma con 24 realizzazioni e 9 assist mette una firma gigante sul titolo.

L’ORO DI BAVIERA – Se Kane è il terminale della macchina di Kompany, dietro si muovono alla perfezione i talenti del Bayern Monaco. Talenti del calibro di Jamal Musiala e Michael Olise. Il primo, classe 2003, attualmente è infortunato, ma in campionato illumina le manovre del Bayern Monaco, con un apporto non indifferente in zona realizzativa: 12 goal e 4 assist, anche se i numeri non rendono giustizia alla qualità e all’importanza del talento tedesco. Olise, arrivato in estate per 53 milioni dal Crystal Palace, si integra subito: 32 presenze, 10 goal e 16 assist a neanche 24 anni alla prima stagione in una grande squadra. E poi Aleksandar Pavlovic, centrocampista classe 2004 cresciuto nel vivaio ed emerso con 18 presenze in campionato. Una fucina di talenti che si sono imposti in Bundesliga, a cui si aggiungono i vari Sané (11 goal e 5 assist), Gnabry (6 goal e 5 assist), Kimmich, Davies, Upamecano, Kim: qualità in ogni reparto per Kompany.

L’ULTIMO BALLO – Dulcis in fundo non si può non nominare Thomas Muller, all’ultima stagione con il Bayern Monaco dopo 25 anni in Baviera. Il simbolo, il giocatore che più di tutti incarna lo spirito bavarese dell’ultimo quindicennio, chiude con un ultimo meraviglioso ballo. Un solo goal all’attivo in 28 presenze e 1.073 minuti per chiudere in bellezza una parentesi magica. Una parentesi da 749 presenze, 248 goal e 274 assist e da 13 Bundesliga, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Supercoppe Europee, 2 Champions League e due Mondiali per Club. Una leggenda che saluta nel modo migliore, nell’unico modo che conosce: vincendo.