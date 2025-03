Il Bayern Monaco verso l'Inter: Kane ritrova il goal contro il St. Pauli, ma la difesa è un allarme per Kompany

- ritornato momentaneamente a -3 ieri, dopo il netto successo sul Bochum -, insieme alla ricaduta di Manuel Neuer dall’ultimo infortunio al polpaccio. La squadra allenata da Vincent Kompanye torna a + 6 dalla più diretta inseguitrice in classifica. Oltre a mandare, in vista del primo atto - all’Allianz Arena - dei quarti di finale di Champions League.

e interrompe un’astinenza di 5 partite consecutive. Il suo 22esimo gol in Bundes, il 33esimo in 38 match, sembra autorizzare i tifosi bavaresi a vivere un pomeriggio di assoluto relax: la rete arriva dopo appena 17’ su assist di Micheal Olise, uno degli uomini più in forma e reduce dall’importantissima prodezza con la nazionale francese nel ritorno dei quarti di Nations League che ha poi avviato la rimonta e il successo ai rigori sulla Croazia.

A questo punto,: al 53°, su altro assist di Olise, firma il 2-1 e poi chiude i conti al 71° su passaggio di Kane.al contrario una delle migliori difese d’Europa e sempre molto pericolosa sul piano offensivo con la coppia Lautaro- Thuram e non soltanto.

In occasione del match contro il St. Pauli, nel quale Kompany ha dovuto rinunciare poco prima dell’avvio anche all’ex Juventus Kingsley Coman per un leggero infortunio, davanti al portiere Urbig ha agito una linea a quattro composta da Laimer e Guerreiro sugli esterni e da Kim e Dier come centrali (con l’ingresso del giapponese Ito ad inizio ripresa). A centrocampo spazio al tandem formato da Goretzka e Kimmich, mentre alle spalle di Kane si è visto il terzetto formato da Olise, Musiala e Sané.

In vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter a Monaco, del prossimo 4 aprile,, che da qualche settimana soffre di una fastidiosa forma di mononucleosi che gli impedisce di allenarsi regolarmente ed ovviamente di essere a disposizione della squadra.