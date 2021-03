IL TABELLINO

, in quella gara di ritorno che ormai era già stata svuotata di significati particolari da un'andata in cui i campioni di tutto in carica avevano calato il poker all'Olimpico. Ipotizzare un ribaltone biancoceleste all'Allianz Arena non era in programma, così si Flick che Inzaghi hanno optato per una serata all'insegna del “non facciamoci male”, anche se poi Fares e Lazzari sono costretti a chiedere il cambio: turnover sì ma non totale sia per il Bayern che per la Lazio, ritmi blandi sotto la neve, spazio a qualche alternativa che almeno per quel che riguarda i biancocelesti finisce puntualmente per far rimpiangere i titolari. Ealmeno per ora. Non solo e non tanto per il fallo da rigore commesso in questa occasione, che pure ha fatto arrabbiare con l'arbitro Kovacs i suoi compagni (ammonito Acerbi). Quanto perchéBasta togliere un titolare o due alla Lazio che Inzaghi è costretto a proporre una squadra che finisce per fare la comparsa. È così da quasi tutta la stagione, lo è stato a maggior ragione contro il Bayern.. Così il match scivola via come se fosse poco più di un'amichevole, il Bayern passeggia e palleggia, crea quanto basta e rischia nulla. Il gol al 33', Muriqi cintura ingenuamente in area Goretzka, il rigore è forse troppo severo ma viene fischiato senza alcuna esitazione da Kovacs: sul dischettoche segna il gol numero 39 in stagione e si conferma infallibile in Champions su rigore, mai nemmeno un errore in carriera. Nemmeno la girandola dei cambi porta modifiche al copione del match, l'accademia del Bayern porta i tedeschi a sfiorare il raddoppio al 65' quando il solito Lewandowski colpisce in pieno il palo dal limite dell'area. Poi il fuoriclasse polacco esce, al suo posto entrache ci mette un paio di minuti per trovare l'affondo che vale il 2-0., bruciando tutti sulla punizione di Pereira per il colpo di testa che vale il 2-1 portando un briciolo di entusiasmo che riaccende almeno l'orgoglio biancocelesti nei minuti finali.pt 33' Lewandowski rig. (B); st 28' Choupo-Moting (B), 37' Parolo (L).st 28' Alaba (B), 37' Pereira (L).Nuebel; Pavard, Boateng (1' st Suele), Alaba, Hernandez; Kimmich (32' st Javi Martinez), Goretzka (19' st Davies); Sane, Mueller (26' st Musiala), Gnabry; Lewandowski (26' st Choupo-Moting). A disp. Schneller, Sarr, Roca. All. Flick.Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (12' st Parolo), Milinkovic-Savic, Escalante (39' st Akpa-Akpro), Luis Alberto (30' st Cataldi), Fares (1' st Lulic); Muriqi (10' st Pereira), Correa. A disp. Strakosha, Patric, Leiva, Hoedt, Immobile, Musacchio. All. Inzaghi.Kovacs (Romania).pt 26' Radu (L), 32' Acerbi (L), 38' Milinkovic-Savic (L); st 4' Goretzka (B), 25' Correa (L).