Il Bayern ritrova Goretzka, ma il Leverkusen non si arrende con un super Wirtz

Getty Images

Tre gol e tre punti per uno per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che proseguono il testa a testa al vertice della Bundesliga tedesca., che vanificano la doppietta di Amoura.La squadra di Vincent Kompany sale a 45 punti in 18 giornate con 4 lunghezze di vantaggio sui campioni di Germania in carica allenati da Xabi Alonso. Che supera di slancio l'ostacoloprima del 3-1 di Kleindienst.Nel prossimo turno di campionato sono in calendario Friburgo-Bayern e Lipsia-Leverkusen.