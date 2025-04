Il Bayern sorride: Kane e Goretzka verso il recupero per l'Inter

Getty Images

, allenatore dei bavaresi, ha finalmente un motivo per sorridere dopo la lunga serie di defezioni con cui deve fare i conti in vista del doppio confronto con i nerazzurri di Simone Inzaghi nei quarti di finale della massima competizione continentale.- La buona notizia arriva dall'allenamento odierno del Bayern: come riferito dalla Bild,L'attaccante inglese aveva dovuto fare i conti con unricevuto durante la partita di campionato con l'Augsburg, una brutta botta che lo aveva costretto a una vistosa fasciatura e aveva fatto scattare un campanello d'allarme. Per il centrocampista tedesco invece, ormai andati in archivio.

- Per entrambi il peggio sembra ormai superato e dunque, evidenzia la stampa tedesca, Kane e Goretzka saranno regolarmente a disposizione di Kompany per poter essere impiegati anche dal 1' contro l'Inter nell'andata dei quarti di finale, in programma martedì 8 aprile all'Allianz Arena di Monaco.- Due boccate d'aria, ma la situazione in casa Bayern resta di emergenza e l'infermeria è sempre piena. L'ex Juventus Kingsley Coman, per esempio, non ha ancora potuto riprendere ad allenarsi per un fastidioso problema al piede e dunque è improbabile che possa essere disponibile contro i nerazzurri. Oltre al francese mancherà la stellina Jamal Musiala, out anche Dayot Upameocano, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Tarek Buchmann. In forte dubbio anche l'esperto portiere Manuel Neuer.

