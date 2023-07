Harry Kane rimane un obiettivo del Bayern Monaco che ha già avanzato due offerte al Tottenham per il centravanti inglese. Tuttavia, come riportato dal Telegraph, gli Spurs non cederanno facilmente alle lusinghe tedesche: il piano è quello di provare a convincere Kane a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024. La proposta di rinnovo può aggirarsi attorno alle 400 mila sterline settimanali.