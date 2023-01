Il Bayern Monaco è sempre alla ricerca di un sostituto di Manuel Neuer. L’ipotesi Sommer è quella più quotata ma non si è ancora concretizzata, tuttavia alcuni rumors riportati dalla Bild fanno tremare i tifosi bavaresi. Il portiere svizzero infatti potrebbe essere molto più che un semplice tappabuchi prima che il tedesco torni al suo posto. Spunta infatti una clamorosa novità: l’infortunio dell’ex Schalke potrebbe essere molto più grave del previsto e potrebbe segnare la fine della sua carriera.



Nei giorni post esclusione dai Mondiali della Germania, Neuer ha patito un’incidente sulla neve mentre era a sciare. Il club della Baviera aveva ufficializzato una frattura della tibia per il suo capitano che difatti significava fine della stagione. Nuovi esami invece hanno rivelato che le sue condizioni potrebbero essere peggiori di quelle che il club si aspettava: si parla di una frattura esposta di tibia e perone. I tempi di recupero dunque si allungano e il Bayern stesso teme che, al rientro, il capitano ormai 37enne non potrà più essere quello di un tempo. Urge quindi trovare un sostituto ad ampio raggio.