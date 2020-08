Il Bayern Monaco supera 1-0 il Paris Saint-Germain e vince la sua sesta Coppa dei Campioni, oggi Champions League, che vale il secondo triplete della storia dei bavaresi. L'Inter, che contro i rossi ha vinto il suo primo triplete della storia e la sua terza massima competizione europea, si complimenta con i rossi per l'impresa realizzata questa sera. "Complimenti al Bayern per la vittoria della Champions League e per il secondo Triplete della sua storia", si legge sui canali social del club nerazzurro.