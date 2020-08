Molti lettori dimi chiedono e si chiedono come mai io continui ad insistere con i pronostici se assai spesso non li azzecco.a chi gli muoveva la stessa obiezione che viene mossa a me:, come chi non tira mai in porta., molto sfortunato in occasione della rete che ha deciso l’Europa League a vantaggio del Siviglia,. Ma in Italia e nel mondo la vittoria si prende tutto anche al di là del merito.Vediamo se questa sera, nella, l’una (la vittoria) coinciderà con l’altro (il merito).Per me - lo dico subito -. Tuttavia, come ho avuto modo di spiegare nella premessa, una finale sfugge a molte valutazioni., alla sua prima finale nella massima competizione, e con un po’ di Italia in campo (Verratti, se recupera,Thiago Silva che ha giocato nel Milan, Marquinhos e Paredes che l’hanno fatto nella Roma) e in tribuna (il direttore sportivo Leonardo, ex Milan e Inter).. Ma i meglio informati dicono che solo la vittoria può metterlo al riparo da pessime sorprese. Certo,. Se non propriamente un eversore,. Anche per questa ragione il Psg è meno squadra del Bayern. Lo si vede spesso dal pressing che, quando c’è, è disordinato.. Flick, l’allenatore subentrato a Kovac, ha ribadito l’irrinunciabilità al pressing e Muller ha spiegato bene che un avversario come il Paris diventa pericoloso se lo si lascia pensare. Per questo. Non serve elencare quelli che possono segnare (Neymar e Mbappé da una parte, Lewandowski, Gnabry e Muller dall’altra), ma constatare che le due contendenti sono squadre votate all’offensiva a partire dai sistemi di gioco: 4-3-3 per i francesi, 4-2-3-1 per i tedeschi. Questo non significa che concedano gol o occasioni all’avversario. Anzi, possiedono un invidiabile equilibrio tra le due fasi di gioco.Non c’è dubbio, infine, che. Non solo sono le vincenti nei rispettivi campionati, ma hanno conquistato anche la coppa nazionale (nel caso del Paris anche la coppa di lega). Chi trionfa stasera realizza il triplete che, per quanto virtuale, è un ulteriore attestato al merito.. Il problema è che gli Orsato passano, mentre i mediocri crescono.