L'emergenza Coronavirus in taluni casi ha tirato fuori il peggio dalle persone, ma in altre circostanze ha saputo suscitare istinti di solidarietà davvero notevoli e invidiabili. Da Genova, ad esempio, arriva una bella storia che coinvolge l'ex attaccante di Sampdoria, Napoli, Bologna, Ascoli e Catanzaro Enrico Nicolini.



Il protagonista della vicenda come detto è proprio 'il Netzer di Quezzi', come era soprannominato ai tempi della sua militanza in Serie A. Il calcio però in questo caso c'entra poco. Nicolini infatti ha deciso di contribuire alla causa della sua città con un gesto che merita di essere sottolineato. "​Vista la grande emergenza e la disponibilità di tempo, mi metto a disposizione(al mattino), per coloro i quali siano impossibilitati a fare la spesa nella zona di Albaro, Piazza Tommaseo,corso Torino e zone limitrofe....." ha scritto Nicolini su Facebook. L'ex calciatore ha chiuso il post con una battuta, in relazione alla sua nota fede blucerchiata: "Ovviamente - ha aggiunto - vale anche per i tifosi genoani!!!!✌️✌️✌️"