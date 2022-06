Sarebbe stato un colpo fantastico, invece è solo un caso di omonimia. Il Benfica ha annunciato l'acquisto di João Miguel Madeira Fernandes Félix, meglio noto come Joao Felix, come l'attaccante dell'Atletico Madrid. Portiere di 19 anni, arriva dal Coimbra. "Per me è un onore poter rappresentare il Benfica, è un privilegio essere qui", ha detto alla tv del club portoghese.