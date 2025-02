Il Benfica irrompe su Belotti: da Beto al sogno Embolo, cosa può succedere al Como

n queste ultime ore di calciomercato invernale. Il Gallo, chiuso da Cutrone ma soprattutto dall’utilizzo da parte di Fabregas di un sistema di gioco con una sola punta - e la presenza contestuale di tanti esterni offensivi, da Fadera a Strefezza passando per i nuovi arrivati Diao e Ikoné - sta meditando di lasciare la formazione neopromossa a soli 6 mesi dal suo sbarco in riva al lago. Secondo quanto riferisce A Bola,- che sta piazzando in queste ore l’ex Fiorentina Artur Cabral al West Ham -e ha aperto appunto una trattativa per il giocatore italiano.Da inizio stagione,, pochi per un giocatore che ha collezionato anche recentemente esperienze importanti come quelle con la maglia della Fiorentina e della Roma.col club portoghese che affronterà il Monaco nel doppio playoff per provare ad agguantare gli ottavi di finale., considerando che al momento l’unica alternativa a Cutrone da punta centrale sarebbe Gabrielloni.una serie di profili a due giorni dalla chiusura del mercato invernale (alla mezzanotte di lunedì 3), ma il nome roboante dipresenta delle problematiche a livello di ingaggio, mentre per l’ex Udinese(che piace pure a Roma e Torino) l’Everton chiede un trasferimento a titolo definitivo e una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Non è da dunque da escludere che Fabregas decida di restare senza ulteriori innesti in attacco pur dando l’ok alla cessione di Belotti.