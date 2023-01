Arrivato la scorsa estate dal Bayern Monaco alla Juventus, Kenan Yildiz è uno dei talenti più importanti delle giovanili del club bianconero, uno dei più pronti per il salto nel calcio dei grandi nonostante sia solo un classe 2005. Seconto Tuttosport, tuttavia, sul giocatore c'è il Benfica che lo vorrebbe acquistare subito per promuoverlo immediatamente in prima squadra.