Il Besiktas esclude Sergio Ramos dalla lista degli acquisti. L'ex giocatore del Psg, nonché storico capitano del Real Madrid non è più un'opzione per i turchi. Il vicepresidente del Besiktas, Emre Kocadag, ha affermato: "Tra stipendio e commissioni, l'agente chiede 15 milioni di euro. Non siamo più al tavolo delle trattative".