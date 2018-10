Il Besiktas si è stufato di Loris Karius che dopo la papera in finale di Champions League l'anno scorso non si è mai ripreso e, anzi, continua a collezionare errori come successo ultimamente anche in Europa League.



Secondo quanto riportato dal The Sun in Inghilterra e da Fotomac in Turchia il club bianconero sta ora pensando di terminare con un anno e mezzo di anticipo il prestito (in origine biennale) del portiere tedesco.



La particolrità è però che il Besiktas vorrebbe anche ottenere un rimborso per il disturbo dal Liverpool e ha chiesto non solo di riprendersi Karius, ma di intavolare una trattativa per l'approdo in Turchia di Divock Origi, attaccante belga che non sta trovando spazio in maglia Reds.