Berkay Turkmen, vice direttore sportivo del Besiktas, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com durante il WyScout Forum di Amsterdam dei ricchi intrecci di mercato che legano il club turco alla nostra Serie A. Partendo da Ljajic, passando per Babel, Ozyakup e Joao Mario, ecco il punto sulle trattative.



IL RISCATTO DI LJAJIC - 'Adem sta facendo molto bene, si è confermato anche con la nazionale e sicuramente siamo molto contenti di lui. Certo, bisogna valutare tanti fattori, è presto per decidere se riscattarlo o meno dal Torino perché lui è il nostro numero 10 e l'anno scorso ce l'aveva Talisca un giocatore che ha fatto molto bene. Quella maglia ha un peso importante e quindi faremo riflessioni altrettanto importanti".



BABEL - "Babel ha il contratto in scadenza a fine anno. Per ora non ci sono novità sulla possibilità di rinnovare quindi è certo che potrebbe lasciare il club a fine stagione. Alla Fiorentina già a gennaio? Non abbiamo ricevuto proposte concrete per lui, vedremo".



JOAO MARIO E OZYAKUP - "Ozyakup-Roma? Ha rinnovato da poco il contratto, non possiamo aggiungere altro. Joao Mario al Besiktas? Lo escludo, il giocatore non ci interessa".