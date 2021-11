Il Besiktas torna a bussare alla porta dell'Hellas Verona per Koray Günter. Secondo quanto riportato da Ajansspor la compagine turca sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta a gennaio per aggiudicarsi il centrale tedesco ex Borussia Dortmund, valutato dal club scaligero cinque milioni di euro.