Quest’estate, il terzino destro Emerson Royal diventerà completamente di proprietà del Barcellona, per poi probabilmente essere ceduto. Il Betis si sta già muovendo per trovare un sostituto.



Secondo la testata locale Estadio Deportivo, i candidati sono Hysaj, in scadenza col Napoli, D’Ambrosio dell’Inter, Bruno Peres della Roma, Sabaly del Bordeaux, Kiko Femenia del Watford, Nyom del Getafe e Piszczek del Borussia Dortmund.