Secondo Mundo Deportivo, il Betis vuole pescare in Italia per sostituire Aissa Mandi, passato a zero al Villarreal. Le opzioni sono 3: Rugani, Luiz Felipe e Maksimovic. Per i primi due l’unica formula contemplata è il prestito, mentre l’ex difensore del Napoli ha visto scadere il suo contratto il 30 giugno. C’è però da superare la concorrenza di Crystal Palace e West Ham.