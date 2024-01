Il Betis interessato ad un ex Villarreal

Come riporta Footmercato il Betis Siviglia sarebbe interessato a Cédric Bakambu del Galatasaray, per il calciatore potrebbe esserci quindi un ritorno nella Liga spagnola, dal momento che ha indossato la maglia del Villarreal dal 2015 al 2018, con cui ha realizzato 32 reti in 75 presenze.



IL PUNTO - Si legge che dopo aver tentato senza successo di acquistare il calciatore in prestito con opzione di acquisto, il club di Siviglia starebbe negoziando un trasferimento secco. Il calciatore sarebbe entusiasta di tornare in Spagna, anche in virtù di un esperienza in Turchia fin qui opaca. Solamente 10 presenze fin qui per lui (il 5% da titolare) con 1 gol e 1 assist solamente a referto. Anche perché il pacchetto offensivo del Galatasaray è pieno di soluzioni, Icardi e Mertens su tutti, e quindi lo spazio per il calciatore, ora impegnato in Coppa D’Africa con la Repubblica Democratica del Congo, è sempre meno. Il contratto dell’attaccante classe 1991 scade nel 2025.