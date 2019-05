Obiettivo di mercato del Torino nelle ultime due sessioni di mercato, il futuro di Jesé Rodriguez potrebbe finalmente essere in maglia granata. Secondo quanto riportato da AS in Spagna l'attaccante esterno non sarà riscattato dal Betis Siviglia che lo rimanderà a fine stagione al PSG. Jesè non resterà però a Parigi e verrà rimesso sul mercato con il Torino pronto all'affondo.