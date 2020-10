Anche questa insolita finestra di calciomercato è stata ricca di colpi di scena. E a meno di 24 ore dopo la chiusura già si effettuano i primi bilanci. Per quanto riguarda la Serie A, a smuovere maggiormente i bookmaker hanno pensato Federicoe Edin. Secondo un rapporto stilato dai betting analyst, il 30% del gioco è stato registrato nella scommessa circa la prossima squadra del calciatore. E quelli più giocati sono stati proprio gli attaccanti di Fiorentina e Roma. Per il primo, riferisce Agipronews, la maggior parte della raccolta è stata sulla Fiorentina con le quote che sono andate da 1,4 a 2,50 e poi la Juventus con le valutazioni che sono passate da 6,00 a 1,35. Mentre per il bosniaco gli scommettitori inizialmente avevano creduto al passaggio in bianconero, lo si apprende dall'analisi fatta dai trader di Snai che evidenziano una puntata pricipalmente sulla Roma con una variazione da 2,00 a 1,25 ma poi sulla Juventus, con quote passate da 1,72 a 3,00.Ma il primo giocatore su cui tutti gli appassionati di calcio hanno scommesso è LionelIl 40% del gioco infatti è stato raccolto sul talento argentino, a dimostrazione di come anche per i trader è stata una vera e propria telenovela. Nel tabellone riguardo alla sua eventuale prossima squadra la maggior parte degli scommettitori ha puntato sul Barcellona dove poi è rimasto. La quota di vedere Messi ancora al Camp Nou, riporta Agipronews, è partita da 1,1, toccando 2,75 per poi tornare a 1,1. Le altre puntate - sempre secondo i dati di Snai - rilevanti sono state quelle sul Manchester City e Inter.Se la Pulce è stato l'oggetto principale di questo calciomercato, anche altri giocatori hanno avuto il loro "movimento". Nelle proposte "Cambia squadra sì/no", che hanno raccolto il 30% del gioco, i calciatori più scommessi sono stati Luka Jović, oggetto del desiderio delpoi rimasto al Real Madrid, N'Golo Kanté, pupillo di Antonio Conte trattenuto al Chelsea e Cristiano Ronaldo che ha deciso di continuare con la maglia bianconera. Tutti e tre per quanto riguarda il "cambia squadra no". Mentre sull'altro versante hanno visto protagonisti Kalidou Koulibaly e sempre Dzeko, entrambi rimasti rispettivamente a Napoli e Roma.