Guillem Balague, noto giornalista spagnolo nonché co-autore delle biografie sia di Lionel Messi che di Pep Guardiola è intervenuto nella serata di ieri a BBC 5 Live sganciando un'autentica bomba di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo svelando quelli che sono i piani del club bianconero.



MANDATO A MENDES DI VENDERLO - "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG stia pensando davvero di prenderlo, ma un altro. Jorge Mendes ha avuto mandato di trovare una squadra a Ronaldo".



OFFERTO A CHIUNQUE - "Lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi. Ci ha provato con il Real Madrid, ma ha ricevuto risposta che non c'è alcuna possibilità e allora si è parlato perfino dell'MLS. È stato offerto ovunque, anche al Barcellona".



INGAGGIO - "La Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. Non so se riusciranno a liberarsene, perché con quello che guadagna... Chi pagherà una cifra del genere?".