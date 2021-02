Come Jessica Rabbitt. Che non era cattiva di suo ma purtroppo la dipingevano così. Allo stesso modo è. Era già successo una settimana fa come raccontato da Calciomercato.com. E quella volta si era trattato di una circostanza non avvenuta in pubblico. Figurarsi se tutto quanto succede in pubblica piazza, come. Dove l'ex capitano romanista è stato immortalato da centinaia di smartphone. Con ridda di interpretazioni sul motivo di quella. Praticamente un caso di photo unopportunity.Il problema sta nelle interpretazioni date alle foto che lo vedono ritratto. Perché se Francesco Totti si trova in pieno centro a Bergamo, la mattina del giorno in cui si gioca Atalanta-Real Madrid di Champions League ma(cosa che ci è stata confermata dal settore comunicazione della società nerazzurra pochi minuti prima di andare online), e per di più immortalato con un gruppo di persone di cui faceva parte il giovane Filippo Grassi (difensore classe 2003 che milita nelle giovanili dell'Atalanta),. E finiscono per alimentare l'equivoco sul suo attuale lavoro nel mondo del calcio. Che come egli si affanna a dire. Che motivo avremmo di non fidarci e di metterne in dubbio la buona fede? Purtroppo sono altri a non credergli. A cominciare dagli agenti regolarmente abilitati, la cui pressione ha spinto la Commissione Agenti della Figc a aprire un fascicolo sul caso . Ma. Basta assumere come esempi due siti di orientamento che più diverso non si potrebbe, come Siamo la Roma TuttoAtalanta . Esse riferiscono di un, o che si trovasse lì “ per sistemare alcune situazioni legate alle procure di alcuni giovani talenti, anche se non ci sono impegni fissati con Sartori o Zamagna”. Versioni che in parte si confermano e in parte si contraddicono. Ma cheUna vera iattura, a cui però lo stesso Totti rischia di dare alimento. In fondo basterebbe smentire. E certo, vista la mole del lavoro da fare toccherebbe aprire un Ufficio Smentite. Non è comodo ma è la sola cosa da fare.