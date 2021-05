travolta dalle critiche per un finale di stagione tutt’altro che entusiasmante. Mentre Maurizio S, la proprietà americana ha operato la mossa Kansas City:lontano dai riflettori della stampa. La Roma e Mourinho si legano con un- Mourinho e Tiago Pinto sono già al lavoro per capire dove si dovrà intervenire per creare una rosa ad immagine e somiglianza del suo condottiero. Il progetto è a lungo termine, Josè non avrà l’obbligo di puntare al titolo già a partire dalla prima stagione. Ma da tecnico navigato lo Special One vuole entrare nel mondo Roma dalla porta principale.Tra i due esiste una stima reciproca importante, nel 2011 l’ex capitano aveva confessato il desiderio di lavorare con il tecnico portoghese. Magari lo potranno fare nella prossima stagione: uno sulla panchina, l’altro dietro a una scrivania.a stretto giro di posta. Chiaramente per Francesco sarebbe una scelta da prendere dopo attente valutazioni perché da poco più di un anno ha creato un'agenzia con un altro ex giallorosso come Vincent Candela.