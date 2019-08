¡BENVENUTO DANIELE! La bandera que pusieron en la platea de #Banfield para recibir a #DeRossi, el flamante refuerzo italiano de #Boca. pic.twitter.com/kiGOI4fNu3 — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 26, 2019

Titolare, per la seconda partita consecutiva in. Contro ildi, Danieleha di nuovo in mano le chiavi del centrocampo, al fianco del gioiello, nel 4-4-2 di. Accolto dai tifosi del Taladra, che hanno esposto uno striscione al Florencio Sola: "Benvenuto Daniele nello stadio più grande del sud", DDR ha combattuto e lottato, soffrendo come i suoi compagni di squadra. Per i tifosi, comunque, è stato tra i migliori.Il suo modo di giocare, a uno o due tocchi, le sue scivolate, il suo fare gladiatorio hanno conquistato i tifosi Xeneizes.si legge su Twitter. Twitter che impazza anche con un'immagine dell'ex capitano dellaPalla alta, gambone sinistro che si stacca da terra e tacchettata sull'addome di, centrale del. Che vince, 1-0, grazie all'altro nuovo acquisto Soldano: e ora, con la sconfitta del River, De Rossi si ritrova primo, dopo 4 gare, al fianco del San Lorenzo. Ora il ritorno della, poi, domenica uno settembre il, al, contro il