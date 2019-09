Vince il Boca Juniors contro l'Estudiantes. Il pupillo di Daniele De Rossi, Bebelo Reynoso, decide il match contro la squadra di Gabi Milito: l'ex Catania Andujar non trattiene un tiro da fuori area e il classe '95 è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone. Basta questo per sconfiggere Los Pincharratas e volare in solitaria in vetta alla Superliga argentina: 14 punti, più uno rispetto a San Lorenzo e Talleres de Cordoba, più 4 rispetto ai rivali di sempre del River Plate.



90 minuti in panchina, però, per Daniele De Rossi. Nel 4-2-3-1 scelto da Alfaro, i due mediani sono Marcone e Capaldo, fedelissimi del tecnico Xeneize. 90 a guardare e a incitare i compagni, mentre ha visto il campo, nelle ripresa, l'altro veterano Tevez. Tribuna, causa infortunio, per Zarate.