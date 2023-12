Il convincente 2-0 ottenuto contro la Roma, permette al Bologna di staccare i giallorossi in classifica e volare al quarto posto solitario in classifica. La formazione di Thiago Motta, reduce da cinque successi interni consecutivi, vede ora scendere addirittura a 12 la possibile qualificazione alla Champions che manca ormai da quasi sessant’anni. L’annata storica dei rossoblù permette ai tifosi di sognare a occhi aperti e di provare a riportare a casa un trofeo che in Emilia manca esattamente dalla Coppa Italia di cinquanta anni fa. Tra il Bologna e il passaggio del turno però c’è l’Inter capolista e detentrice del trofeo: il colpo da ex di Motta e la conseguente qualificazione ai quarti di finale ai danni dei nerazzurri vale 4 volte la posta.