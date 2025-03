Il Bologna di Italiano come il Bologna di Motta e meglio della Juventus: ora deciderà Scudetto e corsa Champions

Getty Images

Ebbene sì e lo sanno benissimo adove, a un’annata che sembravae aveva riportato i rossoblù in, è seguita un’altra altrettantoe che, anzi, promette di restare ancor di più nei libri di storia del club.Nel 2023/24, guidato da, il Bologna aveva creato un’alchimia magica che aveva portato, l’ultimo valido per la qualificazione inche mancava da. Nell’annata successiva, dopo essere arrivato alla Juventus tra squilli di trombe, Motta è statodai bianconeri mentre il timone dei rossoblù è passato a Vincenzo. E con l’ex Fiorentina al comando i risultati sono pressoché, anzi, con parecchi fattori che spingono la bilancia proprio verso il nativo di Karlsruhe. Con quella di Venezia, la sua squadra ha sfondato quotanella storia nella Serie A a girone unico e centrato la, un traguardo questo tagliato per la seconda volta nelle ultime due stagioni (Motta ne fece addirittura sei tra febbraio e marzo 2024). Nelle precedenti 52 stagioni era successo due volte. Insomma una totale inversione di tendenza, un glitch nella storia di questo club che, dopo anni di purgatorio, è tornato a vedere il paradiso.

Frutto certo del lavoro dei due allenatori ma anche di unastrutturata alla perfezione, capace, attenta e previdente. Dafino a, passando per, gli uomini giusti al posto giusto al momento giusto e nel contesto giusto. Si spiegano così i– meglio hanno fatto solo Inter e Juventus in quanto a sconfitte – con. E i numeri non rendono merito del tutto a una squadra che sa lottare, chiudersi e vincere da grande ma sa soprattutto dispiegarsi in tutta la sua, giocare un calcio, uno, come confermato dal picco raggiunto nelalla Lazio prima della sosta. È stata ed è un’altra stagione da primati. Lo è stata quando,, uno in più rispetto alla passata stagione. E potrà esserlo ancor di più in questo rush finale.

Il Bologna è, davanti alla Juventus passata ora a, e, anche se ha un punto in meno deiche aveva in questo momento 12 mesi fa, avanza sempre più una candidatura alServe fare meglio della squadra di Motta che pure nelle 5 successive, a questo punto del torneo, aveva raccolto solo 7 punti, prima di finire la stagione a 68 punti. Si può fare, nonostantemanco fosse a San Luca. Le prossime uscite?, in casa dell'e poi, strada facendo,e in casa del, essendo l’unica delle grandi a sfidare tutte e tre le prime della classe, eche vale la Champions, una lotta serrata e piena di scontri diretti.

Ma non è tutto perché i rossoblù intermezzeranno queste gare di Serie A con un altroraggiunte dopoe con l’obiettivoche manca dal. Italiano poi ha un conto in sospeso con la coppa dove ha centrato tre semifinali, una finale e i quarti con lo Spezia. C’è da mettere anche questo grande percorso in conto nell’analisi della stagione della truppa di Italiano e c’è da combinarlo con, un impegno inedito e che ha portato via fatica fisica e mentale. Lì – come d’altronde anche in campionato – l’approccio non è stato buono. Erano i mesi di adattamento, quelli in cui giocatori e nuovo allenatore si annusavano per comprendersi.(si veda un brutto 3 a 0 a Napoli), aveva messo assiemes, poi, piano piano, la svolta, fino a innestare le marce più alte nel 2025. Il tutto con unada quella che aveva fatto il primo miracolo mesi prima.

Oltre a Thiago Motta, questo Bologna ha salutatoe poi a gennaioAl loro posto sono arrivatia gennaio. Cambiati gli uomini, cambiata la filosofia, non i risultati. I veri colpi Italiano ha saputo scovarli già in rosa, elevandone prestazioni e livello.arrivava da un gol fatto, oggi è a 7;è stato inventato trequartista e in questo ruolo è ormai uno dei migliori del campionato;, snobbato dal ct, ha toccato quota 11 goal in Serie A ed è diventato il giocatore italiano che ha realizzato più gol nelle ultime tre stagioni di campionato (32 dal 22/23). Una crescita generale per una squadra ormaiche, probabilmente, avesse iniziato la Champions League un paio di mesi dopo, avrebbe fatto più strada. “Nei prossimi anni il Bologna in Europa avrà”, aveva detto Italiano dopo l’eliminazione.

La svolta decisiva, si diceva, dopo il ko di Parma di febbraio, l’ultimo passo falso. Da lì sono arrivate questealcune spettacolari come contro i biancocelesti o i rossoneri, altre tirate, sporche, striminzite, da grande squadra. E in stagione le occasioni per festeggiare non erano già mancate come per gli scalpi, eliminata dalla Coppa Italia, del, battuto in Champions League, e il pareggio 2-2 con, tutte occasioni, come d’altronde le prime sconfitte europee, per fare esperienza, diventare più forti, più consapevoli dei propri mezzi. E le stagioni dei singoli lo confermano.si sta mettendo in mostra su livelli mai toccati,sono diventati delle certezze come il mancino educato di, arma tattica che sforna assist su assist, alla pari del collega di ruolo. In mezzo al campo il ritrovato, l'arrembante, l'inamovibile. E in avanti l’imbarazzo della scelta tra, già in doppia cifra,che la sfiora con 7 reti, frutto di un lavoro personalizzato per lo svizzero che troppe volte veniva a mancare nel capitalizzare le occasioni da goal, la stella, la stellinae untirato a nuovo dopo l’infortunio.

Anche i numeri testimoniano le possibilità di questa squadra.soprattutto nella prima parte di stagione,È tra quelle che concedononella prima costruzione del loro gioco e, in Italia, trail Bologna ma riesce allo stesso tempo ad essere. Gioca un calcio, difende in avanti, esalta gli esterni d’attacco e il gioco sullemolto alto ed è, come detto dal suo stesso allenatore, una squadra “”. Italiano ne è l’artefice, bravo com’è stato nel limare alcuni suoie nel trovare una rapida e solidacon i suoi giocatori. Di lui ora parlano tutti benissimo. Da Saputo – che nel frattempo di Bologna è diventato cittadino onorario – che si è dettoad averlo trovato, che ne ha lodato iad Orsolini che l’ha ribattezzatoe sottolineato come per lui si butterebbe nel fuoco. Un apprezzamento generale che ha spinto l’ex Fiorentina, legato al club rossoblù fino al, a dirsi fin da subito disponibile aancora l’impegno con quella che, quando stava per prendere, era

Nel post Venezia, Italiano ha rimarcato come ora il calendario si metta in salita. “Sarà, giocheremo contro le prime della classe. Siamo contenti della grande cavalcata, la classifica è bella e ce la godiamo”. Il bello arriverà adesso. Saputo ha sottolineato come l’obiettivo sarà ancora, qualunque essa sia. D’altronde è lo stesso che, appena insediatosi, chiese 10 anni per l’Europa: detto, fatto. Confermarsi con le migliori squadre della Serie A sarà la prossimaper quella che in tanti, per il calcio proposto in campo e la lungimiranza dietro alle scrivanie, già hanno etichettato comeLe prossime settimane – e i prossimi anni poi – ci diranno di che pasta è fatto il Bologna e il suo allenatore. Lo stesso che a Trapani andava ripetendocome suo mantra. Sono passati gli anni ma in Sicilia come in Emilia non c’è miglior motto che tenga per lui e la sua nuova creatura.